İSRAİL POLİSİ, ZORUNLU ASKERLİĞE KARŞI EYLEM YAPAN ULTRA-ORTODOKS YAHUDİLERE SALDIRDI
İsrail polisi, dini vecibelerini yerine getiremeyeceklerini öne sürüp zorunlu askerliğe karşı eylem yapan Ultra-Ortodoks Yahudilere saldırdı. 36 eylemci gözaltına alındı.
Kudüs'te yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail polisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerden 36'sını gözaltına aldı.
ZORUNLU ASKERLİĞİ PROTESTO ETTİLER
Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir süredir ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.
YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR
Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudileri, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün bazı yollarını trafiğe kapattı.
POLİS, TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE ETTİ
İsrail polisinden yapılan açıklamada, toplumsal düzeni bozdukları ve yolları kapattıkları gerekçesiyle göstericilere tazyikli su ile müdahale edildiği, polisle grup arasında arbede yaşandığı belirtildi.
36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, Haredi Yahudilerinin kentin raylı sisteminde hizmet gösteren tramvayın da durdurmaya çalıştığı ancak polisin müdahalesiyle 36 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.NÜFUSUN YÜZDE 10'UNU OLUŞTURUYORLAR
İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.
LAİK EĞİTİM SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORLAR
Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.
POLİSLE SIK SIK GERİLİM YAŞIYORLAR
İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.
ÇOĞU DEVLETTEN MADDİ YARDIM ALIYOR
Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.
PARTİLERİ KOALİSYONDA YER ALIYOR
İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.
Kaynak: haberinburada
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