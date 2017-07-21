İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde protesto edildi.

İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar tepki gösterdi.

KARABÜK: TEKBİR SESLERİ VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLARLA İNLEDİ

Karabük eski belediye binası önünde bazı sivil toplum örgütleri öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, İsrail'in Müslümanları kışkırtmaya yönelik davranışlarına devam ettiğini söyledi.

Bölgede, siyonizm nedeniyle barış ve huzurun sağlanamadığını belirten Gündoğdu, şunları söyledi:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. Filistin topraklarının da işgali kabul edilemez. 15 Temmuz kalkışmasının üst aklının siyonizm olduğundan zerre şüphe duymuyoruz. Aynı üst akıl Filistin topraklarını siyonist İsrail için işgal eden üst akıldır. İsrail'in neler çevirdiğini, siyonizmin neler çevirdiğini herkes bilmelidir. Biz biliyoruz ki Filistin topraklarında işgalci İsrail olduğu müddetçe İslam coğrafyasında da yeryüzünün geri kalan alanlarında da barış tesis edilemez. Allah tüm kardeşlerimize bunu anlamayı ve gereğine göre yaşamayı nasip etsin."

BARTIN: KUDÜS SOKAKLARINDAKİ MAZLUMLARIN SESİNE SES KATMAK İÇİN HERKESİ EYLEME DAVET EDİYORUZ

Bartın'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, cuma namazının ardından ellerinde döviz ve pankartlarla Hükümet Caddesi Arap Camisi önünde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan İHH Bartın Temsilcisi Selami Ünsal, geçen hafta Mescid-i Aksa'nın avlusunda 3 Filistinli gencin kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini anımsattı. İsrailli asker ve polislerin son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırılarını artırarak devam ettirdiğini anlatan Ünsal, 1967'den beri defalarca Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını engelleyen İsrail'in, mescidin tamamen ibadete kapatılarak kendi mabetlerini inşa etmek arzusunda olduğunu söyledi.

İsrail'in bu hedef doğrultusunda hukuksuz bir şekilde Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak yeni yerleşim yerleri yoluyla işgalini genişletmeye çalıştığına işaret eden Ünsal, "İsrail, diğer taraftan Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında yaşayan Müslümanlara yönelik fiziki ve psikolojik saldırılarını da her geçen gün artırmaktadır. Bizler; Kudüs'ün tamamen özgür olması, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması, ezanın Kudüs'ün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması, Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiye'nin dört bir yanında Filistin Halkıyla Dayanışma için Özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi de Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz."

BOLU: İLK KIBLEMİZ SİYONİZMİN KİRLİ POSTALLARI ALTINDA EZİLİYOR

Bolu'da cuma namazının ardından Sivil İrade Platformu öncülüğünde Bankalar Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı. Platform adına konuşan Memur Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak, "Siz gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz. İlk kıblemiz siyonizmin kirli postalları altında ezilirken" ifadesini kullandı.

İsrail'i kınayan Koçak, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa ile birlikte namusumuz kirletilirken en son kaybettiğimiz sınırlar ardına çekilip ağıtlar yakmak bize yakışır mı? Siyonizmin kirlettiği ruhlar hiçbir değer tanımadan o kutlu beldeyi savunmak için ebabile dönmüş kardeşine saldırırken gülüyorsunuz. Ey ümmet… Küçük oyunların küçük figüranı yapmak istiyorlar bizi. İşgal edilen sadece mekan değil, senin ruhun." Konuşmanın ardından tekbirler getiren gruptakiler dağıldı.

ZONGULDAK: UYAN MÜSLÜMAN, İLK KIBLEN İŞGAL EDİLDİ

Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi. "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları atıldı, tekbirler getirildi. Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüsü Melih Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için büyük değer taşıdığını söyledi.

Müslümanlara ve İslam'a yapılan zulme karşı çıkmanın görevleri olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Burada bu bildiriyle biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah'ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamamakta direniyorlar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz. Kardeşlerimizin canını yakanlar ve İslam düşmanlığı yapanlar her daim enselerinde bizim nefesimizi hissederek korku solurlar."

DÜZCE: İSRAİL NAMAZ KILANLARA SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Cedidiye Camisi Belediye Meydanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Erdemliler Derneği öncülüğünde toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'i protesto etti.

Duaların edilmesinin ardından grup adına açıklamalarda bulunan İHH Düzce Şube Başkanı Osman Altundal, İsrailli asker ve polislerin sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan Gazze'ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır" dedi.

Filistin halkının son dönemde Kudüs'te ezanın yasaklanması ve Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması ve ibadet için gelenlerin engellenerek dedektörlerle aranmasına haklı tepki gösterdiğini dile getiren Altundal, "Halen dedektörle aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazını Mescid-i Aksa'nın aslanlı kapısında kılmaya devam etmektedir. İsrail ise namaz kılan insanlara ibadet halindeyken saldırmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve siyasi parti il yöneticilerinin de katıldığı etkinlik, açıklamanın ardından tekbirlerin getirilmesiyle son buldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail güvenlik güçlerinin geçtiğimiz 14 Temmuz günü Mescid-i Aksa'ya girişleri kapatması ve Müslümanların Cuma namazını dışarda kılmak zorunda kalmasının ardından bu hafta da Mescid-i Aksa çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması, sadece 50 yaş üstündekilere giriş izni verilip, dedektörlerle detaylı bir arama getirilmesi Filistinlilerin büyük tepkisini çekti. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik engellemeleninin işgal olduğunu belirten Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın etrafı başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında gösteri düzenledi. İsrail polisi, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale ederken, göstericiler de polise taşla karşılık verdi. İsrail'in Haaretz gazetesi, olaylarda 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 140'ı aşkın kişinin de yaralandığını yazdı.

Kaynak: haberinburada