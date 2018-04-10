İsrail askerinin, Filistinli silahsız bir genci vurduğu videoların yayınlanmasının ardından İsrail Savunma Bakanı, ateş açan keskin nişancıya madalya verdi.

LİEBERMAN FİLİSTİNLİ GENCİ VURAN KESKİN NİŞANCIYA MADALYA VERDİ

İsrail- Gazze sınırında, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, videoyu çeken askerin rütbesini düşürürken, Filistinli genci vuran keskin nişancıya ise madalya verdi.

NİŞAN ALIP VURDUKTAN SONRA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Videoda, sınırda gezen Filistinli gençler arasında pembe tişörtlü birini hedef alan iki asker, gence nişan alıp onu vurduktan sonra sevinç çığlıkları atıyordu.

Kaynak: haberinburada