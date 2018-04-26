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İsrail Savunma Bakanı, Salah'a Övgü Yağdırdı

İSRAİL SAVUNMA BAKANI, SALAH'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

İsrail Savunma Bakanı Liberman, performansıyla övgü toplayan Salah için "Hemen genelkurmay başkanını arayıp Salah'ın İsrail ordusuna kiralanmasını söyleyeceğim." dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : İsrail Savunma Bakanı, Salah'a Övgü Yağdırdı(9/10)5

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Liverpool konuğu Roma'yı 5-2 mağlup ederken karşılaşmada 2 gol, 2 de asiste imza atan süperstar Mohamed Salah, dünyada gündeme damga vurdu. Bu sezonki performansıyla bir fenomene dönüşen ve Ballon d'Or'un da en önemli adayları arasında gösterilen Salah'a beklenmedik bir isimden övgü geldi.

"GENELKURMAY BAŞKANINI ARAYACAĞIM"

Mısırlı yıldız Salah, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın övgüsünü aldı. Twitter'dan şaka yollu bir açıklama yapan Liberman "Hemen genelkurmay başkanını arayıp Salah'ın İsrail ordusuna kiralanmasını söyleyeceğim" dedi. Mısırlı oyuncu attığı goller sonrası Roma'nın eski takımı olması nedeniyle sevinç gösterisinde bulunmamıştı. Bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalarda toplam 43 gol atan Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından Premier Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmişti.

SALAH EL SIKIŞMAMIŞTI

Sputnik'te yer alan habere göre Liberman'ın yorumuna rağmen Salah'ın bir İsrail takımında oynama ihtimali çok zayıf gözüküyor. Zira Mısır İsrail ile barış yapan 2 Arap ülkesinden biri olsa da Mısır kamuoyunun İsrail karşıtlığı ve Filistin'e destek oranı çok yüksek. Salah 2013'te FC Basel'de oynadığı dönemde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv oyuncuları ile ayakkabısını bağlayarak el sıkışmadığı için eleştirilmiş, maçın 2. yarısında Salah el sıkışmak yerine yumruk tokuşturmakla yetinmişti.

SALAH SİYASETLE İLGİLENMİYOR

Bunun üzerine Maccabi taraftarları Salah'ı oyun boyunca ıslıklasa da Mısırlı oyuncu gole ulaşmayı başarmıştı. 2014'te konuyla ilgili açıklama yapan Salah karşılaşma öncesi üzerinde çok baskı olduğunu ancak siyasetle ilgilenmediğini söylemişti. Mısırlı yıldız futbolcu "Kulüp bana karşılaşmaya çıkmazsam uzaklaştılacağımı söyledi. Çok sorun olacaktı. O nedenle maça çıktım ve şükürler olsun gol attım" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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