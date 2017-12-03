İSRAİL SOKAKLARI KARIŞTI! BİNLERCE İSRAİLLİ, YOLSUZLUKLARI PROTESTO ETMEK İÇİN GÖSTERİ DÜZENLEDİ
İsrail'in başkenti Tel Aviv sokakları akşam saatlerinde karıştı. Binlerce İsrailli ellerinde hükümet karşıtı pankartlar taşıyarak, Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi.
NETANYAHU VE HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTEDİLER
Hükümet içindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını protesto eden göstericiler, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifasını istedi.
Polis, zaman zaman protestocularla karşı karşıya gelse de, kalabalık gruplara sert müdahaleler edilmediği bildirildi.
NETANYAHU 6. KEZ SORGULANMIŞTI
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda iki hafta önce 6. kez sorguya alınmıştı.
POLİS, NETANYAHU'NUN KONUTUNDA ARAMA YAPMIŞTI
İsrail polisi de, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun konutunda yolsuzluk iddialarıyla ilgili arama yapmıştı.
İŞ ADAMINA VİZE İÇİN YARDIM ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Polis Netanyahu'nun, Arnon Milchan'ın da aralarında bulunduğu birçok iş adamından pahalı purolar, şampanya ve mücevher dahil olmak üzere rüşvet almasından şüpheleniyor. Ayrıca Netanyahu'nun iş adamı Milchan'a ABD vizesi almasına da yardım ettiği iddia edildi.
EŞİNİN DE HEDİYE ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR
General Koresh Barnour'un Milchan başkanlığında yürütülen soruşturmada, Avustralyalı milyarder James Packer'ın, Netanyahu'ya sunduğu iddia edilen hediyelerin yanı sıra Netanyahu'nun eşi Sara'ya da verildiği iddia edilen hediyeler de iddialar arasında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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