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İsrail suçladı, İran'dan tehdit geldi: Karşılığı olacak

İSRAİL SUÇLADI, İRAN'DAN TEHDİT GELDİ: KARŞILIĞI OLACAK

İsrail Başbakanı Netahyahu'nun 'nükleer suçlamaları' sonrası İran Savunma Bakanı Hatemi, "Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran'ın karşılığını olacaktır ve siz pişman olacaksınız." dedi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : İsrail Suçladı, İran'dan Tehdit Geldi: Karşılığı Olacak(9/10)5

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

"İSRAİL'İN PROVOKATİF EYLEMLERİ"

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Netanyahu'nun iddialarını 'İsrail'in provokatif eylemleri' diye niteleyip Tahran'ın yanıtsız bırakmayacağını söyledi.

"PİŞMAN OLACAKSINIZ"

Hatemi, "Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde olalacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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