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İSRAİL, SURİYE'DE İRAN'IN ÜSSÜNÜ VURDU! HAVA SAVUNMA SİSTEMİ FÜZE FIRLATTI


İsrail, Suriye'de İran'ın Üssünü Vurdu! Hava Savunma Sistemi Füze Fırlattı
Tarih : 02 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : İsrail, Suriye'de İran'ın Üssünü Vurdu! Hava Savunma Sistemi Füze Fırlattı(7/10)3

Haaretz gazetesi, İsrail'in Suriye'deki İran askeri üssünü vurduğunu son dakika koduyla dünyaya duyurdu.

İRAN'IN ASKERİ ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Habere göre, Lübnan hava sahasını kullanan savaş uçakları başkent Şam yakınlarındaki İran askeri üssünü hedef aldı. Saldırının gerçekleştiği yer, Şam'a 13 kilometre mesafedeki El Kisva.

Uçakların bombardımının hemen ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ŞAM VE ÇEVRESİNDE BÜYÜK ORANDA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamalardan sonra Şam ve çevresinde büyük oranda elektriklerin kesildiğini aktarıyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZE FIRLATTI

Saldırıya karşılık ise, Suriye'deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze fırlattı.

Bombardımana karşı Suriye veya İran'dan henüz bir açıklama yok. İsrailli yetkililer de yorum yapmayı reddediyor.

"İRAN ÜS KURUYOR" İDDİASI

BBC, yakın zamanda İran'ın Şam'ın 14 kilometre güneyine, İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden 50 kilometre uzağa kalıcı bir askeri üs kurduğu iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın Suriye'deki kalıcı askeri varlığı için, "İsrail bunun olmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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