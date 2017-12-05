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İsrail, Suriye'nin Başkenti Şam'a 3 Füze Fırlattı

İSRAİL, SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'A 3 FÜZE FIRLATTI

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'daki askeri tesislere 3 füze gönderdi. Füzeler, Suriye hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : İsrail, Suriye'nin Başkenti Şam'a 3 Füze Fırlattı(10/10)6

Suriye devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına bulanan askeri tesislere hava saldırısı düzenledi. Alınan bilgiye göre üç İsrail füzesi Suriye hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi.

3 BÜYÜK PATLAMA

Reuters'a konuşan görgü tanığı, Şam'ın batısında 3 büyük patlama gerçekleştiğini söyledi. Diğer bir görgü tanığı ise bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı. İsrailli askeri yetkililer olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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