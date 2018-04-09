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İsrail Suriye'yi vurmadan büyük abisine danışmış!

İSRAİL SURİYE'Yİ VURMADAN BÜYÜK ABİSİNE DANIŞMIŞ!

Son dakika... Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, İsrail'in Suriye'yi vurduğunu duyurdu. Öte yandan İsrailli yetkililer saldırıdan önce ABD'ye bildirdiklerini duyurdu.

Tarih : 09 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : İsrail Suriye'yi Vurmadan Büyük Abisine Danışmış!(5/10)1

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. SANA "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadelerini kullandı.

SURİYE, SALDIRIDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU

Rusya saldırının Lübnan hava sahası içerisinden, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlendiğini duyurdu. Rusya, iki İsrail savaş uçağı tarafından atılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Suriye ise Rusya'nın ardından yaptığı açıklamada İsrail'i suçladı.

ABD BİLGİLENDİRİLMİŞ

Suriye devlet medyasında "T-4 Havaalanına Lübnan hava sahasından gerçekleşen saldırı birkaç füze ateşleyen F-15 hava araçları tarafından düzenlendi" ifadesi yer aldı. Öte yandan, İsrail'in hava saldırısından önce ABD'li yetkilileri bu konuda bilgilendirdiği ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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