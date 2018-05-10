İSRAİL TANK VE ROKETLERLE VURDU, GOLAN TEPELERİ'NDE SİRENLER ÇALDI!
Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Golan işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin güneyinde Beşşer Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar kentine tank atışları düzenledi. İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.
GOLAN BÖLGESİNDE SİREN SESLERİ ÇALMAYA BAŞLADI
Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine akınlar düzenledi.
Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri çalmaya başladı.
"NEDENİNİ BİLMİYORUM, HENÜZ SÖYLEYEMEM"
İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir yetkili, "Sirenlerin çalıştığını söyleyebilirim ancak nedenini söyleyemem. Henüz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Yetkili, tank saldırısına ilişkin de yorum yapmadı.
İSRAİL: İRAN GÜÇLERİ 20 ROKET ATTI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.
Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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