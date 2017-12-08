İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
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İsrail, Tanklar ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu

İSRAİL, TANKLAR VE SAVAŞ UÇAKLARIYLA GAZZE'Yİ VURDU

İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki protestoların ardından başlattığı saldırılar Gazze'ye uzandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 09:10
Puan Ver : İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu(7/10)3

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.

İKİ HEDEF VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Orduya ait bir savaş uçağı ile tanklar, Gazze Şeridi'de iki hedefi vurdu." ifadesine yer verildi.

ROKETLERİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

Açıklamada, saldırının gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen üç roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

ROKETLERİN İKİSİ GAZZE'YE DÜŞTÜ

Söz konusu roketlerden ikisinin Gazze tarafına, ikisinin de İsrail'in güneyinde boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.

HAMASI SORUMLU TUTTULAR

Ordu açıklamasında "Gazze'den İsrail'e düzenlenen tüm roket saldırıları için Hamas'ı sorumlu tuttukları" kaydedildi.

İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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