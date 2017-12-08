İSRAİL, TANKLAR VE SAVAŞ UÇAKLARIYLA GAZZE'Yİ VURDU
İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki protestoların ardından başlattığı saldırılar Gazze'ye uzandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.
İKİ HEDEF VURULDU
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Orduya ait bir savaş uçağı ile tanklar, Gazze Şeridi'de iki hedefi vurdu." ifadesine yer verildi.
ROKETLERİ GEREKÇE GÖSTERDİLER
Açıklamada, saldırının gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen üç roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.
ROKETLERİN İKİSİ GAZZE'YE DÜŞTÜ
Söz konusu roketlerden ikisinin Gazze tarafına, ikisinin de İsrail'in güneyinde boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.
HAMASI SORUMLU TUTTULAR
Ordu açıklamasında "Gazze'den İsrail'e düzenlenen tüm roket saldırıları için Hamas'ı sorumlu tuttukları" kaydedildi.
İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
- Vahşet Kamerada! Çığlıklara Aldırmadı, Karısını Ölene Kadar Bıçakladı
- Abd Ve İsrail Başkonsolosluklarında Yoğun Güvenlik Önlemi
- Engellileri Taklit Etmeye Çalışan Genç Kızdan Şimdi De Özür Videosu
- 8 İlde Doktor Ve Öğretmenlere Operasyon! 39 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
- Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
- Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
- Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
- Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar