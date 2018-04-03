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İsrail, Toprak Günü'nü bitirmek için Suudilerden fetva istedi

İSRAİL, TOPRAK GÜNÜ'NÜ BİTİRMEK İÇİN SUUDİLERDEN FETVA İSTEDİ

İsrailliler, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi alimlerden fetva bekliyor. Suudi Alim el Fevezan, daha önce yaptığı açıklamada "Gösteri ve protesto Müslüman işi değildir" demişti.

Tarih : 03 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : İsrail, Toprak Günü'nü Bitirmek İçin Suudilerden Fetva İstedi(5/10)1

İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı alimlerin fetvalarına sarıldı.

"TOPRAK YÜRÜYÜŞÜ"NÜ "KAOS YÜRÜYÜŞÜ" OLARAK NİTELEDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin "Toprak Günü" münasebetiyle düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini "Kaos Yürüyüşü" olarak niteledi.

Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.

"GÖSTERİ VE PROTESTO MÜSLÜMAN İŞİ DEĞİLDİR"

Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el-Fevezan'ın "Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir." şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin'in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.

"İSRAİL'LE SAVAŞMAK CAİZ DEĞİLDİR"

Kur'an-ı Kerim ayetlerini de sözlerine alet eden Adraee, Hamas'ın Filistinli kadın ve çocukları tehlikeye sürüklediğini öne sürdü.

Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdulaziz Al Şeyh de daha önce katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan izleyicinin Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarla ilgili sorusuna verdiği cevapta, "İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceğini" ifade etmişti.

HAMAS'I, TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMIŞLARDI

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Al Şeyh'i bu yöndeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etmiş ve yüksek düzeyli bir saygı ile karşılanacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın Riyad gazetesi de aynı şekilde Ağustos 2017'deki bir sayısında Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamış ve gazetenin manşetine taşımıştı.

SİVİLLERİ GERÇEK MERMİLERLE VURDULAR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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