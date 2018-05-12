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İsrail vurdu, Esad'la İran'ın arasında kriz çıktı!

İSRAİL VURDU, ESAD'LA İRAN'IN ARASINDA KRİZ ÇIKTI!

İsrail'in İran üslerine saldırısı sonrası Esad rejiminden gelen "Bölge güçlerinin Suriye'yi çekişme alanları haline dönüştürmelerini istemiyorum." açıklamasına İran'dan sert tepki geldi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : İsrail Vurdu, Esad'la İran'ın Arasında Kriz Çıktı!(5/10)1

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Haşmetullah Felahat Pişe, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i İsrail'in Suriye'deki İran üslerine yönelik saldırısı sonrası yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.

ESAD'DAN İRAN'A UYARI GELMİŞTİ

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran parlamentosunda konuşan Felahat Pişe, İsrail'in Suriye'deki İran üslerine yönelik saldırısı sonrası Esad'ın "Bölge güçlerinin Suriye'yi çekişme alanları haline dönüştürmelerini istemiyorum. Bu durum Suriye'deki sorunları daha da karmaşık hale getirmektedir." şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

"ESAD, PASİF AÇIKLAMALARINI DÜŞÜNMELİ"

İran askerlerinin 6 yıldan bu yana Suriye'de Esed'i desteklemeleri nedeniyle kayıplar verdiğini dile getiren Felahat Pişe, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Esad'ın pasif açıklamaları üzerine düşünülmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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