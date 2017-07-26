İsrail, "bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının" zamanının geldiğini iddia ederek, bu devlete resmi olarak da destek vereceğini açıkladı.

Mescid-i Aksa işgali ve işgale karşı düzenlenen protestolarda düzenlediği katliam nedeniyle Türkiye tarafından sert dille eleştirildikten sonra dün Başbakan Netanyahu aracılığıyla "Türkiye Kürtlere ne cevapverecek" diyerek "Kürt kartını" oynayan İsrail, bugün bir adım daha ileri gitti.

İsrail'in Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına verdiği destek bir kez daha teyit edildi.

"İSRAİL, BUNUN KÜRTLERİN DOĞAL HAKKI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

İsrail'in Vatikan Büyükelçisi Sahyoun Afrudi, bağımsız Kürt devletine desteğini vurgularken "İsrail hükümeti, parlamento, siyasi partiller ve halk bağımsız bir Kürdistan'ın Kürtlerin doğal hakkı olduğunu düşünüyor" dedi.

"SÖZDE DEĞİL, RESMİ TUTUMUMUZ"

Büyükelçi Afrudi, 'Bağımsız Kürdistan'ın kurulmasının, (İsrail'in) en üst düzey yürütme ve yasama organlarınca görüşüldüğünü' belirterek İsrail'in bağımsız Kürt devletine desteğinin 'sözde kalmadığını, resmi tutum olduğunu' anlattı.

Afrudi "İsrail hükümeti, parlamento, siyasi partiler ve halk bağımsız bir Kürdistan'ın Kürtlerin doğal hakkı olduğunu ve sonucunda Ortadoğu'da istikrarın sağlanacağını düşünüyor" dedi.

BARZANİ'DEN İSRAİL'E SICAK MESAJ

K24'ün haberinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin de bir Suudi gazeteyle yaptığı mülakatta "Kürtler ile İsrailliler arasında bağların kurulması bir suç değil, özellikle birçok Arap ülkesinin Yahudi devletleri ile bağları olduğu düşünülürse" dediği anımsatıldı.

ADALET BAKANI YERİNİ BİLE AÇIKLAMIŞTI

Irkçı sözleri nedeniyle kabinenin tartışmalı isimlerinden olan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bağımsız "Kürt devleti" kurulmasına büyük destek verdiğini söylemiş, "Bu yeni devletin Türkiye ve İran arasında yer alması gerektiğini" de savunmuştu.

Kaynak: haberinburada