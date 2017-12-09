İSRAİL'DE PANİK! ALARMLAR ÇALDI, HALK SIĞINAKLARA GÖNDERİLDİ
ABD Başkanı Donal Trump'ın skandal Kudüs kararı sonrası bölgede çatışmalar başladı.
Hamas'ın, tüm Filistinli gruplara intifada çağrısı yapmasıyla Gazze şeridi de dahil Batı Şeria, Kudüs ve ve Filistin genelinde direniş başladı.
FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI
Bu çerçevede Filistin'deki direniş grupları da işgalci İsrail topraklarına füzelerle saldırı gerçekleştiriyor.
FÜZELERDEN BİRİ SİDEROT'A DÜŞTÜ
İsrail medyasının aktardığına göre; Gazze Şeridinden atılan füzeler, işgalci İsrail'in Siderot kentindeki yerleşim yerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
KIRMIZI ALARM VERDİLER
Füze saldırısı sonrası işgalci güçler kırmızı alarm vererek, sirenlerle halkın sığınaklara gitmesini istedi.
Kaynak: haberinburada
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