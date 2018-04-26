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İsrail'den İran'a tehdit: Yerle bir ederiz

İSRAİL'DEN İRAN'A TEHDİT: YERLE BİR EDERİZ

Suriye'de İran'a ait askeri alanlar oluşmasına izin vermeyeceğini söyleyen İsrail Savunma Bakanı Liberman, "İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz" dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : İsrail'den İran'a Tehdit: Yerle Bir Ederiz(9/10)5

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE İRAN ASKERLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine Arapça röportaj veren Liberman, ülkesinin kimse ile savaşmak istemediğini ancak bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların bulunmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

"YERLE BİR EDECEĞİZ"

İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in de Tahran'ı vuracağını söyleyen Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İRAN SURİYE'YE 13 MİLYAR DOLAR HARCADI"

İsrailli Bakan ayrıca, "İran şu ana kadar Suriye'de 13 milyar dolar harcadı. Lübnan Hizbullahı, Hamas, İslami Cihad Hareketi ile terör örgütlerine yıllık 2 milyar dolar akıttı" iddiasında bulundu.

İRAN EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA

İran rejiminin son günlerini yaşadığını ve ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi halinde İran'ın ekonomik olarak çökeceğini ileri süren Liberman, İran yönetimi ve Devrim Muhafızlarının, halkı uzaklaştırarak ülkenin tüm kaynaklarını ele geçirmesi nedeniyle ekonominin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİ BÖLGESEL OLARAK ÇÖZÜLMELİ

Filistin- İsrail meselesine de değinen Liberman, bu sorunun ikili değil bölgesel olarak çözülmesi gerektiğini savundu. Liberman, bunun da İsrail-Arap barışı ile iki devletli çözüm paralelinde mümkün olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerine dair ise isim vermeksizin bazı Arap ülkeleriyle diyalogları olduğunu aktararak, "İşler doğru yönde ilerliyor ve yüzde 75 gibi bir mutabakat söz konusu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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