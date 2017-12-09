İsrail makamlarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine 7 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

KUDÜS GENELEİNDE 14 BİN KONUT

İsrail'deki "Maariv" gazetesi, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant'ın, "Başkan Trump'ın tarihi kararına istinaden Kudüs'te yeni konutların inşa edilmesine karar verdim." şeklindeki sözlerini aktararak, Bakanlığın 7 bini işgal altındaki Doğu Kudüs'te olmak üzere Kudüs'ün tamamında 14 bin yeni konut inşa etmeyi planladığını kaydetti.

7 BİNİ DOĞU KUDÜS'E İNŞA EDİLECEK

Haberde, söz konusu yeni konutlardan 5 binin Doğu Kudüs'teki Atarot Yahudi yerleşim biriminde, 2 bininin yine Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi Pisgat Zeev'de geri kalanının ise Batı Kudüs'teki bölgelerde inşa edileceği ifade edildi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

BATI ŞERİA'DA 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMAYI HEDEFLİYORLAR

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Kaynak: haberinburada