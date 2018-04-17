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İsrail'den Rusya'ya tehdit gibi cevap: Müsaade etmeyeceğiz

İSRAİL'DEN RUSYA'YA TEHDİT GİBİ CEVAP: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

İsrail'in güvenliği sağlamaya çalıştıklarına değinen Savunma Bakanı Liberman, "Suriye'deki faaliyetlerimize Rusya'nın kısıtlama getirmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz(8/10)4

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki faaliyetlerine Rusya'nın kısıtlama getirmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

"BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ, TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Times of Israel adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Liberman Suriye'deki son gelişmelere ilişkin İbranice yayın yapan Walla News haber sitesine konuştu.

Habere göre, Liberman geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde rejime ait T-4 hava üssüne iki savaş uçağıyla düzenlenen ve 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın İsrail tarafından yapıldığı yönündeki açıklamalara yorum yapmaktan kaçındı.

İsrailli Bakan, "Biz işimizi yapıyoruz. Tüm seçenekler masada." diye konuştu.

"RUSYA'NIN KISITLAMA GETİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Liberman, Tel Aviv'in Moskova ile "doğrudan sürtüşmeyi" önleme konusunda başarılı olduğunu ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman ayrıca, "Suriye'deki faaliyetlerimize Rusya'nın kısıtlama getirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİYLE İLGİLENİYORUZ"

"Suriye'nin iç işlerine karışmıyoruz ve dünyayı düzeltmeye çalışmıyoruz. Sadece İsrail'in güvenliğiyle ilgileniyoruz." diyen Liberman, Rusya'nın da bunu "çok iyi anladığını" söyledi.

İsrailli Bakan, İran'ın Suriye'de güçlenmesine de izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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