Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'teki grup toplantısında İsrail'in kanlı eylemlerine ve hukuk tanımazlığına sert tepki gösterdi.

14 Temmuz'dan bu yana Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutan ve çıkan olaylarda 3 kşiyi katleden İsrail'i uyararak Müslümanlara birlik çağrısı yapan Erdoğan, "Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır" dedi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNDEN KÜSTAH SÖZLER

Erdoğan'ın açıklamaları, İsrail kanadını rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdiği açıklamasında küstah tehditlerde bulundu.

Erdoğan'ın sözleri için "hayali, temelsiz ve çarpıtılmış" diyen sözcü "Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan sona erdi. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tü, Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Geçen yıllardan farklı olarak kentin mevcut yönetimi tüm azınlıkların güvenliği ve din özgürlüğüne mükelleftir ve haklarına saygılıdır. Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı" ifadesini kullandı.

NETANYAHU "KÜRT KARTINI" OYNADI

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ofisi de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Erdoğan Kuzey Kıbrıslılara ya da Kürtlere ne derdi acaba?" ifadelerine yer verildi

Kaynak: haberinburada