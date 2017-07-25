Ab Komiseri Hahn'ın İkiyüzlülüğü Dakikalar İçinde Ortaya Çıktı
Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
Barışmak İçin Gitti, İstediği Cevabı Alamayınca Karısını Bıçakladı!
Beşiktaş Öne Geçtiği Maçta Üstünlüğünü Koruyamadı!
Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız
İsrail'den Türkiye Ve Erdoğan'a Küstah Tehdit
Tff 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi
Kur'an Kursunda Cinsel Taciz Davasında Rekor Ceza!
Sakat Olan Van Persie, Avrupa'da Yok
Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü
Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar Ve Marcelo Hakkında Konuştu
Galatasaray'da Hem Lucescu Hem De Igor Tudor Görev Yapacak
Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki Kadrosu Belli Oldu
Chp İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Dev Rulo İle Meclis'te Şov Yaptı
50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
Gemlik'te 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Nusaybin'de Teröristlerin Suriye-Türkiye Arasında Kullandığı Tünel Bulundu
Türkiye-Ab Toplantısında Gergin Anlar! Basın Toplantısı Düelloya Dönüştü
Bakıcısının Boğulduğunu Sanan Vefalı Fil, Can Borcunu Ona Böyle Ödedi
Fetö'cü Hainin 'hero' Tişörtünü Kız Kardeşi Kargoyla Yollamış!

İSRAİL'DEN TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT


İsrail'den Türkiye ve Erdoğan'a Küstah Tehdit
Tarih : 25 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : İsrail'den Türkiye Ve Erdoğan'a Küstah Tehdit(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'teki grup toplantısında İsrail'in kanlı eylemlerine ve hukuk tanımazlığına sert tepki gösterdi.

14 Temmuz'dan bu yana Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutan ve çıkan olaylarda 3 kşiyi katleden İsrail'i uyararak Müslümanlara birlik çağrısı yapan Erdoğan, "Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır" dedi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNDEN KÜSTAH SÖZLER

Erdoğan'ın açıklamaları, İsrail kanadını rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdiği açıklamasında küstah tehditlerde bulundu.

Erdoğan'ın sözleri için "hayali, temelsiz ve çarpıtılmış" diyen sözcü "Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan sona erdi. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tü, Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Geçen yıllardan farklı olarak kentin mevcut yönetimi tüm azınlıkların güvenliği ve din özgürlüğüne mükelleftir ve haklarına saygılıdır. Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı" ifadesini kullandı.

NETANYAHU "KÜRT KARTINI" OYNADI

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ofisi de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Erdoğan Kuzey Kıbrıslılara ya da Kürtlere ne derdi acaba?" ifadelerine yer verildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Den  Türkiye  Ve  Erdoğan  A  Küstah  Tehdit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER