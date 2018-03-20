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İsrail'den, Twitter'a tehdit mesajı!

İSRAİL'DEN, TWİTTER'A TEHDİT MESAJI!

İsrail Adalet Bakanı Şaked, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Terör örgütleri Facebook yerine Twitter'a döndü" diyerek Twitter hakkında yasal kovuşturma başlatacaklarını söyledi.

Tarih : 20 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!(5/10)1

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı, yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutmakla tehdit etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ FACEBOOK YERİNE TWİTTER'A DÖNDÜ"

Aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ortaklarından Yahudi Evi (HaBayt HaYehudi) Partisi üyesi Adalet Bakanı Şaked, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ın terör örgütlerinin yerine döndüğünü belirterek, "Terör örgütleri Facebook yerine Twitter'a döndü." dedi.

FACEBOOK, TERÖRLE ALAKALI İÇERİKLERİ KALDIRIYOR

İsrail'in Facebook ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Şaked, "Sebep çok basit. Facebook etkin bir şekilde terörle alakalı olan içerikleri talebimiz üzerine kaldırıyor. Ancak Twitter bizim bu yöndeki taleplerimizi görmezden geliyor. Biz de bu yönde onlara karşı yasal işlem başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLER, TWİTTER'I ETKİN ŞEKİLDE KULLANIYOR

Filistinliler, İsrail ile anlaşma yapan Facebook idaresinin kendi paylaşımlarını engellediğini ve hesaplarını kapattığını ifade ederken, İsrail makamları ise Filistinli aktivistlerin yaptıkları paylaşımlarla kendi güçlerine karşı kışkırtmalarda bulunduğunu öne sürüyor.

FİLİSTİNLİLERE AİT 300 SAYFA VE PROFİL KAPATILDI

İsrail Adalet Bakanlığı ile 2016 yılında "Filistinlilere ait hesapların denetlenmesini" içeren bir anlaşma imzalayan Facebook yönetimi, 2017'den bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 300 sayfa ve kişisel hesabı kapattı.

FACEBOOK'U PROTESTO ETTİLER

Filistinli Gazetecilere Destek Komitesi tarafından daha önce Gazze'deki Birleşmiş Milletler merkezi önünde düzenlenen gösteride Facebook'un Filistinli hesap ve sayfaları engellemesi protesto edilmişti.

Filistinli gazetecilerle beraber gösteriye katılan Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, yeni bir mücadele sahası olan Facebook'un hedef alınmasının sistemli ve kasıtlı bir eylem olduğunu söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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