Gazze'de 15 Filistin'linin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesinden sonra Army Radio'da ( İsrail ordusuna ait ) yıllardır program yapan Kobie Meidan isimli radyo programcısı Facebook hesabından, "İsralli olmaktan utanıyorum" paylaşımı yaptı.

PROGRAMIN KESİLMESİ İSTENDİ

Bu paylaşımdan sonra radyodan sorumlu İsrailli komutan Shimon Elkabetz, Meidan'nın programının kesilmesi emrini verdi. Meidan'nın sunduğu programın tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor.

GAZZE'DEKİ OLAYLARDAN HABERDAR OLMADAN PAYLAŞIM YAPTI

İddialara göre Meidan, Elkabetz'e Gazze'de olayların tamamından haberi olmadan önce bu paylaşımı yaptığını söyledi. Gerek radyo gerekse sunucu olay ile ilgili daha fazla yorum yapmadı.

Kaynak: haberinburada