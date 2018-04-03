İSRAİL'DEN VİCDANIN SESİNE AMBARGO! UTANIYORUM DEDİ İŞTEN ATILDI
Gazze'de 15 Filistinlinin şehit edilmesinden sonra "İsrailli olmaktan utanıyorum" paylaşımı yapan İsrailli radyocu, çalıştığı radyo programından kovuldu.
Gazze'de 15 Filistin'linin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesinden sonra Army Radio'da ( İsrail ordusuna ait ) yıllardır program yapan Kobie Meidan isimli radyo programcısı Facebook hesabından, "İsralli olmaktan utanıyorum" paylaşımı yaptı.
PROGRAMIN KESİLMESİ İSTENDİ
Bu paylaşımdan sonra radyodan sorumlu İsrailli komutan Shimon Elkabetz, Meidan'nın programının kesilmesi emrini verdi. Meidan'nın sunduğu programın tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor.
GAZZE'DEKİ OLAYLARDAN HABERDAR OLMADAN PAYLAŞIM YAPTI
İddialara göre Meidan, Elkabetz'e Gazze'de olayların tamamından haberi olmadan önce bu paylaşımı yaptığını söyledi. Gerek radyo gerekse sunucu olay ile ilgili daha fazla yorum yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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