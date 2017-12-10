İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı daha düzenledi. Dünkü saldırıların ardından ortaya çıkan kareler ise tam anlamıyla korkunç. Görüntülerde yaralanan bebekler de vardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentindeki bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırılarda ölü veya yaralı bulunmadığı ifade edildi.

İKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 20 yaşındaki Filistinli genç Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi'nin öldüğünü açıklamıştı

Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi.

Kaynaklar, Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentinde bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail'in, dün akşam abluka altındaki Gazze'nin batı ve kuzey kesimlerinde 3 farklı noktaya düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı.

KAN DONDURAN KARELER

Gazze'deki hava saldırılarının ardından ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu. Görüntülerde bazı evlerin yıkıldığı, bebeklerin de saldırılarda yaralandığı görülüyor. İşte o korkunç saldırıdan geriye kalanlar:

Kaynak: haberinburada