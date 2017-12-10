İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINDAN SONRA KAN DONDURAN KARELER
İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı daha düzenledi. Dünkü saldırıların ardından ortaya çıkan kareler ise tam anlamıyla korkunç. Görüntülerde yaralanan bebekler de vardı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi.
ÖLÜ VEYA YARALI YOK
Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentindeki bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.
Saldırılarda ölü veya yaralı bulunmadığı ifade edildi.
İKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 20 yaşındaki Filistinli genç Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi'nin öldüğünü açıklamıştı
Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi.
Kaynaklar, Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentinde bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail'in, dün akşam abluka altındaki Gazze'nin batı ve kuzey kesimlerinde 3 farklı noktaya düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı.
KAN DONDURAN KARELER
Gazze'deki hava saldırılarının ardından ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu. Görüntülerde bazı evlerin yıkıldığı, bebeklerin de saldırılarda yaralandığı görülüyor. İşte o korkunç saldırıdan geriye kalanlar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
- İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
- Trabzon'da Kayganlaşan Yolda Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı
- İsrail'in İnsanlık Dışı Müdahalesinde 92 Filistinli Yaralandı!
- Adalet Bakanı Açıkladı: Tck'ya Devrim Gibi Düzenlemeler Geliyor!
EKONOMİ HABERLERİ
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayları İçin İlan Yayınladı
- Abd'den Yeni Açıklama: Büyükelçiliğin Kudüs'e Taşınması 2 Yıldan Uzun Sürer
- Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
- Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
- Erdoğan'ın Tarihi Lozan Restini İngiliz Basını Yazdı: Yunan Cumhurbaşkanı Şoka Girdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar