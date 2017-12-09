İSRAİL'İN SOYUNDANIM DİYEN ADNAN OKTAR'DAN KUDÜS YORUMU: İSRAİL MUHAFAZA ETSİN
ABD'nin tansiyonu yükselten Kudüs kararını yorumlayan Adnan Oktar, "Kudüs, üç din için de kutsaldır. İsrail'in burayı tarihi bir şehir olarak muhafaza etmesi gerekiyor" dedi.
ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin yankıları sürerken konuyla ilgili bir değerlendirmede Adnan Oktar'dan geldi.
Kendi televizyon kanalında "Kediciklerim" dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar, İsrail'in Kudüs'ü tarihi bir şehir olarak muhafaza etmesi gerektiğini belirterek "Mevcut durumun muhafaza edilmesi Museviler için de Hristiyanlar için de Müslümanlar için de daha doğru olur" dedi.
"TÜM BÖLGEYİ ATEŞE ATAR"
Daha önce yaptığı bir açıklamada "İsrail soyundanım" diyen Adnan Oktar, siyasi hakretliliğin Kudüs'e taşınmasının tarihi bir hata olacağını belirterek "Kudüs dini bir şehir, tarihi bir şehir. Orijinal haliyle kalması gerekir. Siyasi hareketliliğin Kudüs'e taşınması doğru olmaz. Mevcut durumu muhafaza etmek doğru olur. Müslümanlarla Musevileri çatıştırmayı hedefleyen bir oyuna gelmemek gerekir. Kudüs, Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar için kutsal bir topraktır. Kudüs konusunda 'Ben yaptım oldu' diye bir mantıkla hareket edilmez. Bu tüm bölgeyi Allah korusun ateşe atar" şeklinde konuştu.
"KUDÜS, ÜÇ DİN İÇİN DE KUTSAL BİR ŞEHİR"
Kudüs'ün üç din içinde kutsal bir şehir olduğunu vurgulayan Adnan Oktar, sözlerine şöyle devam etti: "Kudüs Müslüman, Musevi, Hristiyan tüm dindarlar için kutsaldır. Allah her üç din için de o şehri kutsal kılmış. 'Senin değil benim' mantığıyla hareket edilmez. Üç dinin mensuplarının da güven içinde olacağı bir ortam olması önemlidir."
Kaynak: haberinburada
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