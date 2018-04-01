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İsrail'in zulmü bitmiyor! Fanatikler polisle Mescid-i Aksa'yı bastı

İSRAİL'İN ZULMÜ BİTMİYOR! FANATİKLER POLİSLE MESCİD-İ AKSA'YI BASTI

İsrail polisinin eşlik ettiği 275 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Fanatikler Polisle Mescid-İ Aksa'yı Bastı(9/10)5

İsrail polisinin eşlik ettiği 275 fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı bildirildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "275 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas Kapısı'ndan (El-Meğaribe) girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." denildi. Açıklamada, polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlularında dolaşan fanatik Yahudilerin, düzenledikleri Talmudik ayinlerle de Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ettikleri kaydedildi.

BASKIN ÇAĞRILARI YAPILIYORDU

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki Er-Rahme Kapısı yakınlarında da aynı ayinleri düzenleyerek, Harem-i Şerif'in murabıtlarını provoke edici hareketlerde bulundu. Yahudi inancına göre Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) kutlandığı bu günlerde fanatik Yahudilerden, "Tapınak Tepesi" olarak niteledikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapılıyordu.

MÜSLÜMANLARIN MESCİD-İ AKSA'YI TERK ETMESİ İSTENDİ

İsrailli fanatik Yahudilerin perşembe sabahı Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, sözde dini gerekçeler öne sürülerek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu yapılacağı için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir." ifadeleriyle Müslümanların, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmesi istenmişti.

MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK BASKINLARINDA ARTIŞ VAR

İbrani takvimine göre "nisan ayı" başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı da kapsayan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Fanatik Yahudiler, çarşamba günü de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

"BÖLGE SADECE MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından söz konusu ihlallere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir." ifadelerine yer verilmişti.

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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