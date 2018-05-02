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İsrailli adam siyahi mülteciye hakaretler savurup zorla selfie çekti

İSRAİLLİ ADAM SİYAHİ MÜLTECİYE HAKARETLER SAVURUP ZORLA SELFİE ÇEKTİ

İsrail'de siyahi bir mülteciyi saçlarından tutup onunla selfie çeken adamın görüntüleri ülkede ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti(6/10)2

24 Nisan günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen olayda, siyahi mülteci bir adamı saçlarından tutup fotoğraf çektiren İsrail vatandaşının görüntüleri büyük tepki çekti. Fotoğraflar 26 Nisan'da internette yayınlandıktan sonra ülkede büyük öfkeye neden oldu.

"BENİ EĞLENDİR"

"Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir" diyerek siyahi adamı saçlarından kavrayarak gülen adamı, Tel Aviv'de bulunan Amerikalı bir fotoğrafçı olan Jonathan Small'ın fotoğrafladığı ortaya çıkınca kendisi ile irtibata geçildi.

KİMSE BİR ŞEY YAPMADI

Small, "Göçmenlerle alay ediyordu, ama daha çok kasıtlı olarak onları korkutuyor gibiydi" dedi. Olay esnasında hiç kimsenin bir şey yapmadığını söyleyen fotoğrafçı, olayın sadece bir kaç dakika sürdüğünü söyledi. Durumdan dolayı kendini kötü hissettiğini anlatan ABD'li fotoğrafçı, çektiği kareleri yayınlamaya karar verdi ve fotoğraflar internette büyük bir fırtına kopardı.

İsrail'de başta Eritre ve Sudanlı olmak üzere 35.000 civarında sığınmacı bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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