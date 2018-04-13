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İSRAİLLİ BAKANDAN ASKERLERİNE ALÇAK ÇAĞRI: FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRÜN


İsrailli bakandan askerlerine alçak çağrı: Filistinlileri öldürün
Tarih : 13 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : İsrailli Bakandan Askerlerine Alçak Çağrı: Filistinlileri Öldürün(8/10)4

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail askerlerine "Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün" talimatını verdi.

"HER ÖLÜ İÇİN ONUR MADALYASI"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün Gazze sınırında askerlerine yaptığı kışkırtıcı açıklamada, "Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün" dedi. İsrailli gazeteci Gideon Levy ise Liberman'ın açıklamalarına karşılık, "Liberman, askerlerine masum sivillere ateş etmesini emrediyor. Savunma bakanı her askere, her ölü için onur madalyası veriyor" ifadelerini kulandı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman.

"LİEBERMAN BİR FAŞİST"

Öte yandan, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrailli Knesset üyesi Ahmed et-Tiybi yaptığı açıklamada, "Bu işgalin gerçek yüzünü temsil ediyor. Lieberman ve askerleri faşistler ve suçlular" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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