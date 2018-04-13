İSRAİLLİ BAKANDAN ASKERLERİNE ALÇAK ÇAĞRI: FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRÜN
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail askerlerine "Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün" talimatını verdi.
"HER ÖLÜ İÇİN ONUR MADALYASI"
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün Gazze sınırında askerlerine yaptığı kışkırtıcı açıklamada, "Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün" dedi. İsrailli gazeteci Gideon Levy ise Liberman'ın açıklamalarına karşılık, "Liberman, askerlerine masum sivillere ateş etmesini emrediyor. Savunma bakanı her askere, her ölü için onur madalyası veriyor" ifadelerini kulandı.İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman.
"LİEBERMAN BİR FAŞİST"
Öte yandan, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrailli Knesset üyesi Ahmed et-Tiybi yaptığı açıklamada, "Bu işgalin gerçek yüzünü temsil ediyor. Lieberman ve askerleri faşistler ve suçlular" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İki Liderle Ne Konuştuğu Anlatıp Duyurdu: Videoları Putin'e Gönderdim
- Sopayla Bayıltıp Kaçırılmıştı! Liseli Kızın Geleceğini Çalan Sanıklara Tutuksuz Yargılama
- İtirafçı Anlattı! Generallerin Yaverlerini Menfez Paşası Seçmiş
- Son Dakika! Abd-Rusya Restleşmesine Hükümetin Yorumu: İşleri Karmaşık Hale Getirmesinler
- Emekli Aylığını Almak İçin Annesinin Öldüğünü 22 Yıl Gizlemiş
EKONOMİ HABERLERİ
- Tarihi Seviyeye Çıkan Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Yurt Dışından Sipariş Ettiği Kitaptan Fazla Vergi Alınınca Tweet Attı, Bakanlık Vergiyi Düşürdü
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel Organına Kokain Süren Başhekim, Sevgilisinin Ölümüne Neden Oldu
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
Bu Haberle İlgili Yorumlar