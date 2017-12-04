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İsrailli güzel yarışmadan sonra askere gidecek

İSRAİLLİ GÜZEL YARIŞMADAN SONRA ASKERE GİDECEK

19 yaşındaki İsrailli güzel Margarita Volkhina, Antalya'da düzenlenecek olan güzellik yarışmasının ardından askere gideceğini söyledi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : İsrailli Güzel Yarışmadan Sonra Askere Gidecek(9/10)5

Antalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında İsrail'i temsil eden 19 yaşındaki Margarita Volkhina, askere gideceğini söyledi.

ÜLKEMDE KADINLAR ASKERLİK YAPMAK ZORUNDA

Yarışma kampının ardından ülkesine dönerek askerlik görevini yapacağını anlatan Volkhina, "Benimle aynı yaşta olan arkadaşım şu an askerde. Ben de ülkeme döner dönmez askere gideceğim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ülkemde kadın, erkek herkes askerlik yapmak zorunda. Mecburi görevimi yapıp tekrar işimin başına geçmek istiyorum" dedi.GİYİM MAĞAZASI VAR

Ülkesinde modellik yapan Volkhina, aynı zamanda annesi ile birlikte giyim mağazaları bulunduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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