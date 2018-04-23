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İstanbul 26,3 Dereyi Gördü! Sahiller Dolup Taştı, Gençler Denize Atladı!
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İstanbul 26,3 Dereyi Gördü! Sahiller Dolup Taştı, Gençler Denize Atladı!

İSTANBUL 26,3 DEREYİ GÖRDÜ! SAHİLLER DOLUP TAŞTI, GENÇLER DENİZE ATLADI!

İstanbul'da hava sıcaklığının 26,3 dereceye ulaşması ve 23 Nisan tatilini fırsat bulanlar sahillere akın etti. Kimisi ailece piknik yaparken sıcaktan bunalan bazı gençler ise denize atladı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : İstanbul 26,3 Dereyi Gördü! Sahiller Dolup Taştı, Gençler Denize Atladı!(10/10)6

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı. Sıcak havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 26 DERECEYİ BULDU

İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Eyüp ve Çekmeköy'de saat 14.00'da hava sıcaklığı 26,3 dereceye ulaştı. Aynı dakikalarda sıcaklık Silivri'de 25,9, Sarıyer'de ise 25,5 olarak ölçüldü.

SAHİLLERİ DOLDURAN VATANDAŞLAR PİKNİK YAPTI

Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu. Sahilde vakti geçirenler herkesi yanlarına, güzel havanın tadını çıkarmaya davet etti.

SICAK HAVAYI FIRSAT BİLENLER DENİZE GİRDİLER

Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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