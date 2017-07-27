İSTANBUL 5 DAKİKA İÇİNDE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
Sağanak yağış, dolu, fırtına, şimşek... Hepsi üst üste geldi. İstanbulluları en çok şaşırtan ise havanın bir anda kararması oldu.
17.50 sıralarında gün ışığı altındaki İstanbul, saatler 18.00'i gösterdiğinde tam anlamıyla geceyi yaşanmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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