İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un Anadolu yakasında yarın 9 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine yarın elektrik alamayacak.
Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:
"Ataşehir'de 09.00-17.00, Çekmeköy'de 09.00-18.00, Kadıköy'de 09.00-12.30, 10.00-15.00 saatlerinde Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker sokaklar.
Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Kurtdoğmuş Mahallesi Sümbül Sokak.
Sancaktepe'de 09.00-14.00 saatlerinde Veysel Karani Mahallesi Asıltürk, Dal sokaklar, Hasanpaşa Mahallesi Davet Sokak.
Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Baydar, Reis, Kübra, Kevser, Manyas, Makber, Adem, Kadı sokaklar.
Şile'de 09.00-18.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Elbiz, Mezgit, Sena..
Ümraniye'de 10.00-16.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Berker, Demetbağı, Kayhan, Barlas, Azade, Yücesoy, Fulya, Baturalp sokaklar.
Üsküdar'da 09.00-17.00 saatlerinde Bulgurlu Mahallesi Sağlam...
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