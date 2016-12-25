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istanbul anadolu yakası'nda elektrik kesintisi

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un Anadolu yakasında yarın 9 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

Tarih : 25 Aralık 2016, 11:43
Puan Ver : İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi(9/10)8


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine yarın elektrik alamayacak.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Ataşehir'de 09.00-17.00, Çekmeköy'de 09.00-18.00,  Kadıköy'de 09.00-12.30, 10.00-15.00 saatlerinde Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker sokaklar.



Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Kurtdoğmuş Mahallesi Sümbül Sokak.



Sancaktepe'de 09.00-14.00 saatlerinde Veysel Karani Mahallesi Asıltürk, Dal sokaklar, Hasanpaşa Mahallesi Davet Sokak.



Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Baydar, Reis, Kübra, Kevser, Manyas, Makber, Adem, Kadı sokaklar.



Şile'de 09.00-18.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Elbiz, Mezgit, Sena..



Ümraniye'de 10.00-16.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Berker, Demetbağı, Kayhan, Barlas, Azade, Yücesoy, Fulya, Baturalp sokaklar.



Üsküdar'da 09.00-17.00 saatlerinde Bulgurlu Mahallesi Sağlam...








Etiketler: İstanbul  Anadolu  Yakası  Nda  Elektrik  Kesintisi    haber

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