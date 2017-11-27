İSTANBUL-ANKARA YOLUNDA TIR DEVRİLDİ! KAZA BÖLGESİNDE 10 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU
İstanbul-Ankara istikameti Gebze mevkiinde devrilen TIR nedeniyle ulaşım aksayınca 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
KONTROLÜNÜ YİTİRİP BARİYERLERE ÇARPTI
Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında, TEM'de Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Badra yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon kontrollerini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. TIR hasar görürken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu.
10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
TIR'ın yolu ulaşıma kapatması üzerine yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra ulaşım tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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