Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

İstanbul-Ankara Yolunda TIR Devrildi! Kaza Bölgesinde 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu

İSTANBUL-ANKARA YOLUNDA TIR DEVRİLDİ! KAZA BÖLGESİNDE 10 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

İstanbul-Ankara istikameti Gebze mevkiinde devrilen TIR nedeniyle ulaşım aksayınca 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Tarih : 27 Kasım 2017, 13:50
Puan Ver : İstanbul-Ankara Yolunda Tır Devrildi! Kaza Bölgesinde 10 Kilometrelik Kuyruk Oluştu(7/10)3

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

KONTROLÜNÜ YİTİRİP BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında, TEM'de Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Badra yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon kontrollerini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. TIR hasar görürken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TIR'ın yolu ulaşıma kapatması üzerine yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra ulaşım tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul-Ankara  Yolunda  Tır  Devrildi  Kaza  Bölgesinde  10  Kilometrelik  Kuyruk  Oluştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER