

Geçitte bisiklet satışı yapan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.







İtfaiye ekiplerinin yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.







kaynak:milliyet