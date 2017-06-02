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istanbul bisikletçiler çarşısı'nda yangın

İSTANBUL BİSİKLETÇİLER ÇARŞISI'NDA YANGIN

Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangına iftaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:06
Puan Ver : İstanbul Bisikletçiler Çarşısı'nda Yangın(5/10)3


Geçitte bisiklet satışı yapan bir dükkanda henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı. haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık  ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme  çalışmaları devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İstanbul  Bisikletçiler  Çarşısı  Nda  Yangın    haber

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