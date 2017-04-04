İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda kısıtlı görüş dolayısıyla saat 01.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığından sadece genel anonslar yapılabildiği kaydedildi.
kaynak:yenişafak
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