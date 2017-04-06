

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.







İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.







Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.







kaynak:milliyet