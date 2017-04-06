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İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI


İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Tarih : 06 Nisan 2017, 09:04
Puan Ver : İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı(7/10)6


İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi  nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis  yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift  yönlü olarak askıya alındı.



Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki  imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İstanbul  Boğazı  Gemi  Geçişlerine  Kapatıldı    haber

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