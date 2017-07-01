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İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI


İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı(9/10)10


İstanbul Boğazı'nda yat yarışı nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da yapılacak "Boğaziçi Kupası Yat Yarışı" dolayısıyla gemi geçişlerinin saat 10.00 itibariyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.



 


 


kaynak:habertürk







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