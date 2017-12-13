İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirecek müteahhit bulamıyor. İBB son 3 yılda katılımcı olmadığı için 4 ihaleyi iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapıları yıkacak müteahhit bulamıyor. Kaçak yapıların yıkılması için açılan ihaleler, istekli veya teklif veren firma olmaması nedeniyle bir bir iptal ediliyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre İBB son olarak, Boğaziçi sahil şeridindeki kaçakları yıkmak için açtığı ihaleyi, "teklif veren çıkmaması" nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.

YENİ İHALE 20 ARALIK'TA

Yıkımlarda yaşanan olayların müteahhitleri korkuttuğu savunulmakla birlikte, kaçak yıkımı ihalesine katılacak olanlara mahalle baskısı uygulandığı da iddialar arasında.

2015 yılından bu yana 'katılım olmaması' nedeniyle 4 ihaleyi iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni bir ihale açarak kent genelinde 381 yapının yıkımına hazırlanıyor. "İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 381 adet Yapının Nüfus ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması ve Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi" adıyla açılan ihale 20 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Bu ihalenin de öncekiler gibi iptal edilip edilmeyeceği merak konusu. Yıkım ihalesinin yapılmasına 17 Kasım 2017 tarihinde onay verildi.

Bir anlamda bu, göreve yeni gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın ilk yıkım ihalesi olacak.

3 YILDA 4 İHALE İPTAL

İBB'nin son üç yılda ihaleleri şöyle:

- 18 Kasım 2015 tarihinde açılan "204 yapının nüfus ve eşyadan tahliyesi, yıkılması ve molozların kaldırılarak moloz nakli yapılması işi" ihalesi, "katılım olmaması nedeniyle" iptal edildi.

- 19 Nisan 2016 tarihinde açılan "107 yapının nüfus ve eşyadan tahliyesi, yıkılması ve molozların kaldırılması moloz nakli yapılması işi" ihalesi, "ihaleye teklif veren istekli çıkmaması" nedeniyle iptal edildi.

- 20 Temmuz 2016 tarihinde, 280 yapının yıkılması için açtığı ihale, teklif veren çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

- İBB'nin iptal ettiği son ihale Boğaziçi ile ilgili. "Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi sınırları dahilindeki imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılması, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak döküm sahalarına nakli işi" ihalesini İBB, 6 Eylül 2017 tarihinde, "teklif veren istekli çıkmaması" nedeniyle iptal etti.

Geçen mayıs ayında Boğaz'da peş peşe yıkımlar yapılmıştı. Önce Reina, ardından da Galatasaray Adası'nın kaçak eklentileri yıkılmıştı. İBB yetkilileri Boğaz'daki yıkımların süreceğini açıklamıştı. Fakat yıkımların arkası gelmedi. Eylül ayında açılan ihale de iptal edildi.

MÜTEAHHİTLER NE DİYOR?

"DUYGUSAL ÇEKİNCE"

Yıkım Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Evet, müteahhitler kaçak yapıların yıkım işinden kaçıyor. Çünkü psikolojik boyut önemli. Burada olaylı yıkımlar etkili oluyor. Firmalar para kazanacağım diye birilerinin evini yıkmak istemiyor. Ayrıca bu olaylar sırasında yıkım ekipleri de zarar görebiliyor. Böyle çok sayıda örnek var. Müteahhitler bu duygusal çekincelerle ihaleye girmiyor."

"MALİYET MESELESİ"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu ise meseleye ekonomik boyutuyla yaklaşıyor: "Maliyet meselesi. Yıkım maliyeti yüksekse üstelik ortaya çıkacak hurdanın da değeri düşükse müteahhit bu işe girmek istemez. Yıkım tekniğine uygun ekonomik maliyet kurtarmazsa elbette kimse bu işe girmez. Bazen de kamu yıkmak istemediği için koşulları zorlu tutabilir."

Kaynak: haberinburada