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İstanbul Boğazı'ndaki Yalıya Çarpan Geminin Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı
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İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ YALIYA ÇARPAN GEMİNİN TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI


İstanbul Boğazı'ndaki Yalıya Çarpan Geminin Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı
Tarih : 07 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : İstanbul Boğazı'ndaki Yalıya Çarpan Geminin Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı(8/10)4

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Malta bayraklı yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

ÇARPMADAN ÖNCEKİ TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Çarpışma anında gemi ile sahil güvenlik arasında yaşanan telsiz konuşmaları ise şu şekildeydi;

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.Kazanın hemen öncesinde kılavuz kaptanın telsiz konuşması o anlarda gemide yaşanan gergin anları gözler önüne serdi.

"YALIYA ÇARPACAĞIZ"

Kılavuz kaptanın, telsiz konuşmalarında demir attıklarını ancak yine de çok sert bir şekilde yalıya çarpacaklarını söylediği duyuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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