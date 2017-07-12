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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uyardı! Yayılarak Oturma Son Buluyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYARDI! YAYILARAK OTURMA SON BULUYOR

İBB, metroda 'yayılarak oturma'ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak, "Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uyardı! Yayılarak Oturma Son Buluyor(10/10)6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Metro İstanbul' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, metroda 'yayılarak oturma' konusunda uyarıda bulundu.

"'YAYILARAK OTURMA' ARTIK SON BULUYOR"

Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" ifadesi kullanıldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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