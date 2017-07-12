İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYARDI! YAYILARAK OTURMA SON BULUYOR
İBB, metroda 'yayılarak oturma'ları engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak, "Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Metro İstanbul' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, metroda 'yayılarak oturma' konusunda uyarıda bulundu.
"'YAYILARAK OTURMA' ARTIK SON BULUYOR"
Paylaşımda, "'Yayılarak oturma' artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım" ifadesi kullanıldı
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
- Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
- Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
- Çinli Askerler, Ülkenin Yurt Dışındaki İlk Askeri Üssü İçin Yola Çıktı
- Hz. İsa İle Evlenip, Ömür Boyunca Bekaretlerini Korumaya Yemin Ettiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar