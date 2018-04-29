İSTANBUL CUP'TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çiftler finalinde, Çinli raketler Liang-Zhang ikilisi, Knoll-Smith çiftini 2-0 yenerek şampiyon oldu.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çiftler finalinde, Çinli raketler Chen Liang-Shuai Zhang ikilisi, Xenia Knoll (İsviçre)-Anna Smith (Büyük Britanya) çiftini 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Garanti Koza Park'ta düzenlenen turnuvanın çiftler finalinde Liang- Zhang çifti, Knoll-Smith ikilisiyle karşı karşıya geldi.
LIANG-ZHANG ÇİFTİ İLK SETİ 6-4 KAZANDI
İlk sette taraflar servislerinde hata yapınca ilk 4 oyunda 2-2'lik eşitlik oluştu. Rakiplerinden bir servis oyunu daha alan Çinli raketler, ilk seti 6-4 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de rakibinin servis oyunundaki hatalarını iyi değerlendiren Liang-Zhang çifti, seti 6-4, 1 saat 18 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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