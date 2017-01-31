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istanbul da elektrik kesintisi

İSTANBUL DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Şile ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 2 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Tarih : 31 Ocak 2017, 09:03
Puan Ver : İstanbul Da Elektrik Kesintisi(5/10)2


Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Şile ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 2 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-11.00'de Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokağı ile 14 ve 17. sokakları, Kadıköy'de 10.00-11.00'de 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan, Hüseyin Ayanoğlu, Saray ve Uzay sokakları elektrik alamayacak.



Maltepe'de 09.00-11.00'de Zümrütevler Mahallesi Cüneyt, Begonya, Cumhur sokakları ile Şile'de 10.00-12.00'de Ağva Merkez Mahallesi Göztepe, Dumlupınar, Şile, Evliya Çelebi, PTT, Yeni Cami, Alper, Postacı Hasan Uzun, Kara Ağaç, Mihrap, Bosna, İlgi, Dereli, Nihat Erim, Kuzey, Ilıca, İsmail Dinçer, Lise Yolu, Rıhtım, Yakuplu, Adalar, Anayurt, Hazerfan, Muşebak, Ayyıldız, Beyaz Akasya, Baharat Yolu ve Nostalji sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



Üsküdar'da 07.00-09.00'da Bahçelievler Mahallesi Sefa, Güneşli, Ay, Ergün, Zübeyde Hanım, Trafo, Bosna, Goncalar sokakları, Güzeltepe Mahallesi Sahra, Tuğlu, Çağdaş, Zerre, Çalıkavak, Pelin, Zübeyde Hanım sokakları ile Çengelköy Mahallesi Engin Sokağı'na elektrik verilemeyecek.



 



kaynak:haberler








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