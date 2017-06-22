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istanbul emniyet müdürü çalışkan taburcu oldu

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN TABURCU OLDU

Bir hafta önce koroner bypass ameliyatı olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan taburcu oldu. Hastane çıkışı açıklama yapan Çalışkan, "Çok iyiyim, bomba gibiyim" dedi. Çalışkan'ı hastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etmişti.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:32
Puan Ver : İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu(6/10)6


İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, taburcu oldu. Bir hafta önce Çağlayan'daki özel bir hastanede koroner bypass ameliyatı olan  İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bugan taburcu oldu. Mustafa Çalışkan eşi Müberra Çalışkan ile birlikte oğulları Muhammed Mustafa ve Mehmet Kürşat'ın elinden tutarak dışarı çıktı. "3-4 yıldır tatil yapmıyordum. Bir 15 gün tatil yapmam gerektiğini söylediler" şeklinde konuşan Çalışkan, "Çok iyiyim, bomba gibiyim. Temmuzun başında görevimin  başında olacağım" dedi.



 Çalışkan'ın doktoru İstanbul Bilişim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Çavlan Çiftçi  de, "Bir hafta önce koroner bypass operasyonu yaptık. Sağlık durumu çok iyi. Bayram ertesi, istediği zaman görevine dönebilir. Görevine başlayabilecek sağlık durumuna sahip" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İstanbul  Emniyet  Müdürü  Çalışkan  Taburcu  Oldu    haber

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