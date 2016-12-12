

İstanbul hava durumunu sizler için hazırladık. Meteoroloji önümüzdeki günlerde İstanbul'da havaların olacağını açıkladı. Kar yağışı ile ilgili de bilgi veren Meteoroloji, bugün İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını duyurdu. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu...







İstanbul hava durumu







Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya, Karaman ve Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari dışında) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 14



İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14



Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 17



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9







İstanbul'a "kar" uyarısı



İstanbul'da yarın kuvvetli kar yağışı görüleceği uyarısında bulunuldu.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağış, yarın öğlen saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacak.







Kar, çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte aralıklı olarak sağanak halinde devam edecek. Kıyılarda ciddi bir örtü şeklinde beklenmeyen yağış, kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 santimetreye kadar örtü yapacak.







Vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don ve trafikte aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.







kaynak:yenişafak