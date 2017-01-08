İSTANBUL HAVALİMANINDA BİLET KUYRUĞU
İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
kaynak:hurriyet
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