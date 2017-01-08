İstanbul Havalimanında Bilet Kuyruğu
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istanbul havalimanında bilet kuyruğu

İSTANBUL HAVALİMANINDA BİLET KUYRUĞU

İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarih : 08 Ocak 2017, 15:39
Puan Ver : İstanbul Havalimanında Bilet Kuyruğu(6/10)6


İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. 



Seferleri iptal olan yolcular,  biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: İstanbul  Havalimanında  Bilet  Kuyruğu    haber

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