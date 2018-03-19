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İstanbul için korkutan senaryo: Metro girişi deniz altında kalacak!

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN SENARYO: METRO GİRİŞİ DENİZ ALTINDA KALACAK!

Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Dr. Levent Kurnaz, "2050 yılından itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları 45 derecelere ulaşacak ve deniz seviyesi Kadıköy'de metronun girişini aşacak." dedi.

Tarih : 19 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : İstanbul İçin Korkutan Senaryo: Metro Girişi Deniz Altında Kalacak!(8/10)4

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmanın turizmde yakın ve orta vadede yaratacağı değişimlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kurnaz'a göre turizmcilerin bugün Türkiye'de kış turizmine yönelik tesis kurarken yarının yaz turizmini düşünmeleri gerekiyor.

"ÇOK BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

İklim değişikliklerinin ağır etkilerinin 2050'den sonra daha fazla hissedileceğini belirten Prof. Kurnaz, turizmle iklimin her geçen gün daha fazla iç içe girdiğine, turizme bakış açımızı değiştirmezsek önümüzdeki yıllarda çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımıza dikkat çekti.

"SICAKLIK 45 DERECEYİ AŞACAK, DENİZ SEVİYESİ METRO GİRİŞİNİ AŞACAK"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2050 yılından itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy'de metronun girişini aşacak şekilde yükseleceğini anlattı. Kurnaz'ın verdiği bilgilere göre 2070 yılından itibaren Erzincan'ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız giderek ortadan kalkarken, 2100 yılından sonra Türkiye'nin güney yarısı çöl olacak.

Bugün turizmcilerin bir kayak tesisi kurmaya karar verirken geçmişten gelen bilgi ve deneyimleri dikkate aldıklarını anlatan Prof. Dr. Levent Kurnaz, aslında gelecekte neler olacağının bu kararda çok daha etkili olması gerektiğini savunuyor. Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıklarının en az 6 derece arttığına dikkat çeken Kurnaz, bugün kar ve kayak tesisi kurmak isteyen yatırımcıların sürdürülebilir olması için tesislerin aynı zamanda yaz aylarında da kullanılabilirliğini hesaba katmaları gerektiğini vurguluyor.

"KAR GÖRME OLASILIĞIMIZ ORTADAN KALKACAK"

Kurnaz, "Türkiye'de 2070 yılından sonra Erzincan'ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız ortadan kalkacak. Güney bölgelerimizde yaz aylarında bugün 38-40 derece olan sıcaklıklar, ilerleyen yıllarda 45 - 50 derecelere çıkacak. Bu durum, her şey dahil turizmini çok olumsuz etkileyecek. Bu nedenle şu an kış ve kayak turizmine yatırım yapanların, bundan 20 sene sonra aynı mekânda yaz turizmi yapılabileceğini hesaba katmaları gerekiyor. Eskiden insanlar yaz aylarında serinlemek için yaylalara giderlerdi. Bu örnekten yola çıkarak bugün yapacağımız kar ve kayak mekanlarını gelecekte insanların yaz aylarında ormanda yürüyüş yapma olanağı bulacağı serin ve keyifli tatil mekanları olarak planlamamız gerekiyor. Sadece bir kayak pisti ve buna özel tasarlanmış bir otel olarak bugüne yönelik planlama yapıldığında, 20 - 30 yıl sonra turizmciler için bu tesislerin ömrü de bitecek" diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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