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İstanbul Kapalıçarşı'da Altın Yükselişe Geçti
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İstanbul Kapalıçarşı'da Altın Yükselişe Geçti

İSTANBUL KAPALIÇARŞI'DA ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 171,3 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : İstanbul Kapalıçarşı'da Altın Yükselişe Geçti(8/10)8


Dün, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 171 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 171,3 lira seviyelerinde dengelendi.



ÇEYREK 281 LİRA, CUMHURİYET BİN 147 LİRA



Gram altın, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 171,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satılıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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