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istanbul küçükçekmece'de metrobüs kazası

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI

Küçükçekmece'de özel bir firmaya ait servis aracı, metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Tarih : 05 Şubat 2017, 11:04
Puan Ver : İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası(10/10)9


Kaza, Küçükçekmece'de sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametinde seyir alan 34 YK 1692 plakalı özel bir firmaya ait servis aracı, Küçükçekmece metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.



METROBÜSTE BULUNANLARDAN 7'Sİ YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi metrobüs içinde yaparken polis ekipleri de trafiği kontrol altına aldı. Yaralanan 7 kişi metrobüste yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bu sırada metrobüste bulunan diğer vatandaşlar ise tahliye edildi.



Kaza nedeniyle metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından kazaya karışan metrobüsü yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu metrobüs yoldan kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından metrobüs yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.








Etiketler: İstanbul  Küçükçekmece  De  Metrobüs  Kazası    haber

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