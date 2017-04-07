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İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 159 GÖZALTI


İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 159 GÖZALTI
Tarih : 07 Nisan 2017, 11:39
Puan Ver : İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı(9/10)7


İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 133'ünün ise deport işlemleri devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı.



 



kaynak:habertürk








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