

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 133'ünün ise deport işlemleri devam ediyor.







Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı.







kaynak:habertürk