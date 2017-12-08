Hükümetten Kudüs'te Saldıran İsrail'e Tepki: Şiddete Son Verin
Otomobil Ve Bisiklet Karışımı Tuhaf Araç İlgi Çekiyor
Tesla Semi En Büyük Toplu Siparişini Aldı
Beşiktaş'ın Anlaştığı Yıldız, Takımına Veda Etti
Abd'li Kaleci Hope Solo, Federasyon Başkanlığına Aday Olacak
Galatasaray'dan Sürpriz Çıkış: Görüşmeler Başlıyor
Taciz Skandalının Ardından İbretlik Cezayı Yedi
Hrant Dink Cinayeti Davasında 5 Eski Jandarmaya Tahliye
Endonezya Bitcoin'i Yasakladı
Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
Doğu Anadolu Donuyor! Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
İstanbul Savunmada Atağa Kalktı! İhracat 419 Milyon Doları Aştı
Dev Şirketler Vergi Reformundan 4,5 Milyar Dolar Kazanacaklar
Siirt'te Rusya Ve Belçika Menşeli Silahlar Ele Geçirildi
Sneijder Dönemi Bitti, İşte Yeni Takımı
Erdoğan, Batı Trakya'da Reis Sana Canım Feda Sloganlarıyla Karşılandı
Rekor Fiyata Satılan İsa Peygamber Tablosunun Sahibi Suudi Prens Çıktı
West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef İçin 15 Milyon Euro Hazırladı
Ukrayna'nın Roketleri Türk Makinasından Çıkacak

İstanbul Savunmada Atağa Kalktı! İhracat 419 Milyon Doları Aştı

İSTANBUL SAVUNMADA ATAĞA KALKTI! İHRACAT 419 MİLYON DOLARI AŞTI

İstanbul'da savunma ve havacılık sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yılın 11 ayındaki ihracatı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artarak 419 milyon doları aştı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : İstanbul Savunmada Atağa Kalktı! İhracat 419 Milyon Doları Aştı(9/10)5

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de savunma ve havacılık sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ihracatta yılbaşından bu yana başarılı bir performans ortaya koyarak 11 ayda 1 milyar 536 milyon 238 bin dolarlık dış satıma imza attı. Söz konusu rakamın 419 milyon 26 bin dolarlık kısmını, merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerin ihracatı oluşturdu. Böylece savunma ve havacılık sanayi sektörünün ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatının yüzde 27,3'ünü İstanbullu şirketler karşıladı.

İSTANBULLU ŞİRKETLER İHRACATIN YÜZDE 43'ÜNÜ SIRTLADI

TİM verilerine göre, yılın 11 ayında, merkezi İstanbul'da bulunan ihracatçı şirketlerin toplam ihracatı 56 milyar 984 milyon 705 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakam geçen yılın 11 ayında 52 milyar 245 milyon 93 bin dolar düzeyinde bulunurken, bu da İstanbullu şirketlerin ihracatında yüzde 9,1'lik artışa işaret etti.

Bu arada, ihracatçı birlikler kaydından muaf olan şirketler dahil edilmediğinde, İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin 133 milyar 796 milyon 562 bin dolarlık dış satımının yüzde 42,6'sını gerçekleştirerek ülke ihracatının yarısına yakınını sırtladığı görüldü.

EN FAZLA İHRACAT HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDA

İstanbul'da bulunan ihracatçı şirketler içinde, yılın 11 ayında en fazla dış satım gerçekleştiren sektör 11 milyar 421 milyon 462 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyonu, 6 milyar 166 milyon 667 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri takip ederken, 5 milyar 507 milyon 136 bin dolarla çelik üçüncü sırada geldi.

Otomotiv endüstrisi, 5 milyar 240 milyon 68 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirilen ihracatta öne çıkan bir diğer sektör oldu.

Öte yandan "elektrik, elektronik ve hizmet", "demir ve demir dışı metaller", "tekstil ve ham maddeleri", "mücevher", "makine ve aksamları", "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", "mobilya, kağıt ve orman ürünleri", "iklimlendirme sanayi", "çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri" ile "madencilik ürünleri" de İstanbul'dan 1 milyar doların üzerinde dış satımın gerçekleştirildiği sektörler arasına girdi.

İSTANBULLU ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ 248 NOKTAYA ULAŞTI

TİM'in sınıflandırmasında yer alan ülke ve bölgeler dikkate alındığında da yılın 11 ayında İstanbul'da bulunan şirketlerin 248 noktaya ihracat gerçekleştirdiği görüldü.

İstanbul'dan en fazla ihracat 6 milyar 217 milyon 37,3 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'yı, 3 milyar 883 milyon 315,6 bin dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 598 milyon 46,7 bin dolarla İspanya, 2 milyar 532 milyon 840,9 bin dolarla İtalya ve 2 milyar 279 milyon 111,5 bin dolarla Irak takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Savunmada  Atağa  Kalktı  İhracat  419  Milyon  Doları  Aştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER