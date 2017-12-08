İstanbul'da savunma ve havacılık sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yılın 11 ayındaki ihracatı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artarak 419 milyon doları aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de savunma ve havacılık sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ihracatta yılbaşından bu yana başarılı bir performans ortaya koyarak 11 ayda 1 milyar 536 milyon 238 bin dolarlık dış satıma imza attı. Söz konusu rakamın 419 milyon 26 bin dolarlık kısmını, merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerin ihracatı oluşturdu. Böylece savunma ve havacılık sanayi sektörünün ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatının yüzde 27,3'ünü İstanbullu şirketler karşıladı.

İSTANBULLU ŞİRKETLER İHRACATIN YÜZDE 43'ÜNÜ SIRTLADI

TİM verilerine göre, yılın 11 ayında, merkezi İstanbul'da bulunan ihracatçı şirketlerin toplam ihracatı 56 milyar 984 milyon 705 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakam geçen yılın 11 ayında 52 milyar 245 milyon 93 bin dolar düzeyinde bulunurken, bu da İstanbullu şirketlerin ihracatında yüzde 9,1'lik artışa işaret etti.

Bu arada, ihracatçı birlikler kaydından muaf olan şirketler dahil edilmediğinde, İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin 133 milyar 796 milyon 562 bin dolarlık dış satımının yüzde 42,6'sını gerçekleştirerek ülke ihracatının yarısına yakınını sırtladığı görüldü.

EN FAZLA İHRACAT HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDA

İstanbul'da bulunan ihracatçı şirketler içinde, yılın 11 ayında en fazla dış satım gerçekleştiren sektör 11 milyar 421 milyon 462 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyonu, 6 milyar 166 milyon 667 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri takip ederken, 5 milyar 507 milyon 136 bin dolarla çelik üçüncü sırada geldi.

Otomotiv endüstrisi, 5 milyar 240 milyon 68 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirilen ihracatta öne çıkan bir diğer sektör oldu.

Öte yandan "elektrik, elektronik ve hizmet", "demir ve demir dışı metaller", "tekstil ve ham maddeleri", "mücevher", "makine ve aksamları", "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", "mobilya, kağıt ve orman ürünleri", "iklimlendirme sanayi", "çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri" ile "madencilik ürünleri" de İstanbul'dan 1 milyar doların üzerinde dış satımın gerçekleştirildiği sektörler arasına girdi.

İSTANBULLU ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ 248 NOKTAYA ULAŞTI

TİM'in sınıflandırmasında yer alan ülke ve bölgeler dikkate alındığında da yılın 11 ayında İstanbul'da bulunan şirketlerin 248 noktaya ihracat gerçekleştirdiği görüldü.

İstanbul'dan en fazla ihracat 6 milyar 217 milyon 37,3 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'yı, 3 milyar 883 milyon 315,6 bin dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 598 milyon 46,7 bin dolarla İspanya, 2 milyar 532 milyon 840,9 bin dolarla İtalya ve 2 milyar 279 milyon 111,5 bin dolarla Irak takip etti.

Kaynak: haberinburada