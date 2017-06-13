Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
En Zengin Genç Ünlü: Kylie Jenner
Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!
Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik
Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
Cilt Kanserlerinin En Tehlikelisi Bakın Hangisi...
Petrol Ofisi'nin Satın Alma Süreci Tamamlandı
Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!
Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da
Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
Tsk'dan Pervari'de Hava Harekatı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı
Ronaldo'ya Vergi Kaçakçılığı Suçlaması
İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası
Kıbrıs'da İngiliz Askeri Üssüne Saldırı

istanbul shopping fest, 1-16 temmuz'da

İSTANBUL SHOPPİNG FEST, 1-16 TEMMUZ'DA

İstanbul'u alışveriş destinasyonu olarak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla yola çıkılan ve 7 yıldır düzenlenen İstanbul Shopping Fest (İSF), 1-16 Temmuz'da "paylaşmak" mottosuyla düzenlenecek.

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:10
Puan Ver : İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da(8/10)8


İstanbul'u yeniden keşfetme fırsatı sunan İSF, alışveriş merkezlerinde kurulacak "Design İSF" alanları ve Kapalıçarşı rotalarıyla modern ve geleneksel alışveriş keyfini bir arada sunacak.



İSF'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, etkinliğin 2011 yılından beri yapıldığını ve küresel bir marka haline geldiğini söyledi.



Etkinliğin İstanbul'daki birçok kurum ve kuruluşun birlikte hareket etmesiyle çok güçlü hale geldiğini ifade eden Çağlar, İSF etkinlikleri kapsamında bu yıl sanat ve tasarım etkinliklerine de yer vereceklerini bildirdi.



Çağlar, şunları kaydetti:



"İstanbul'a gelenler sadece alışveriş için değil, bununla birlikte İstanbul'un kültürü ve sanatını da görmeye geliyorlar. Burada farklı tasarımlar olacak. Bunlar arasında çeşitli yarışmalar olacak, en iyi tasarımlar seçilecek. Tescilli Markalar Derneği tarafından bir ödül verilecek. 9 AVM'de tüm etkinliklerimiz gerçekleştirilecek. Toplamda 200'e yakın yerli ve yabancı tasarımcı, 15'e yakın sanatçı ve sergi, 150 civarında atölye ve sohbet programı, 30'u aşkın müzik ve dans performansı sergilenecek."



 



kaynak:sabah








Etiketler: İstanbul  Shopping  Fest  1-16  Temmuz  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER