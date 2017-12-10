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İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek

İSTANBUL-SİVAS ARASI 5 SAATE DÜŞECEK

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sivas-Ankara arası yolculuğun 2 saate, Sivas-İstanbul arasının ise 5 saate düşeceğinin müjdesini verdi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek(7/10)3

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu ile Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından olan ve yapımı süren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın tamamlanmasıyla Sivas-Ankara arası yolculuğun 2 saate, Sivas-İstanbul arasının ise 5 saate düşeceğini belirtti.

"2019'DA HİZMETE GİRECEK"

Arslan, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı 2018 sonu 2019 başında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Üst yapıyla ilgili eksik olan bir kısmı vardı onun da ihalesini yaptık sözleşmeyi imzaladık ve işe başlandı. Ankara-Sivas arası mevcutta yaklaşık 7-8 saat sürüyor. Kaldı ki şu anda elektrikli ve sinyalli hale getirmekten yana bir çalışmamız var. Dolayısıyla o arada tren çalışmıyor. YHT ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek. YHT, şu anda Ankara-Pendik arası çalışıyor. YHT'nin Haydarpaşa'ya kadar olan kısmı bittiğinde Sivas'tan çıkan yolcu 5 saatte Haydarpaşa'ya varacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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